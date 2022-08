Infortuni | Tutor consulting | lunedì mattina e venerdì pomeriggio momenti ad alto rischio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Una maggiore formazione, da estendere anche ai datori di lavoro, un sistema più severo di sospensione delle attività, pene rafforzate per chi assume lavoratori in nero senza pensare alla propria salvaguardia. Le modifiche al decreto legislativo 81 del 2008, che detta le regole per prevenire incidenti sui luoghi di lavoro, suggeriscono un cambio di paradigma per le aziende. Parola di Bruno Ranellucci, Ceo di, una delle più importanti società di consulenza sul delicato tema della sicurezza. “Serve – spiega – un nuovo approccio culturale. É giunto il momento che gli imprenditori non considerino più le spese per adeguarsi alle norme in matteria come un costo ma viceversa come un investimento. Dico questo non soltanto per la giusta protezione dei propri dipendenti o per le multe salate che possono arrivare ma anche per ...