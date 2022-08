Incendio a Cinecittà | a fuoco le scenografie di diversi set | le ultime

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora una volta la capitale nella morsa del. E ancora una volta siamo a Roma Sud. È divampato pochi minuti fa unall’interno degli studi cinematografici di, a Roma. Nell’ultima mezz’ora sui social hanno iniziato a circolare foto e video che mostrano quanto sta succedendo. Diverse al momento le versioni sul. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato solo il set di “Firenze rinascimentale”. Per altre fonti invece, l’starebbe causando non pochi danni tanto che, potrebbe persino raggiungere la casa del Grande Fratello VIP, a pochi passi da quel set. Tre squadre di vigili delsono al lavoro per domare il rogo e per proteggere le strutture non ancora interessate dall’. Per il momento non risultano ...