"Improponibile, roba da ridere": Calenda prende a schiaffi Letta, godetevi il caos (Di lunedì 1 agosto 2022) caos totale a sinistra sulle alleanze: Carlo Calenda sembra sempre più lontano dal Pd. E lo conferma anche parlando con il Corriere della Sera: "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta", tuona il leader di Azione. Quando gli chiedono un esempio di quanto detto, Calenda replica: "Letta invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D'Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una roba Improponibile: ci facciamo ridere dietro. Non vinceremo mai così. Con +Europa abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)totale a sinistra sulle alleanze: Carlosembra sempre più lontano dal Pd. E lo conferma anche parlando con il Corriere della Sera: "Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enricoche parlava di agenda Draghi. Oggi quell'agenda è totalmente sparita. Abbiamo presentato un documento preciso su come intendiamo governare il Paese. Non abbiamo avuto alcuna risposta", tuona il leader di Azione. Quando gli chiedono un esempio di quanto detto,replica: "invece di far entrare Marco Bentivogli fa entrare Federico D'Incà che non ha votato la fiducia. Come si fa? Questa coalizione sta diventando una: ci facciamodietro. Non vinceremo mai così. Con +Europa abbiamo ...

