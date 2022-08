Foglianise | torna la “Festa del Grano” in onore di San Rocco

Leggi su anteprima24

L'intera città foglianesara è pervasa da "Le Vibrazioni". E non solo in riferimento al noto gruppo musicale che, nella serata di giovedì 18 agosto, si esibirà in piazza Fiamme Gialle, per un concerto attesissimo ed esclusivo. Dopo aver completato il programma della "del2022", infatti,"vibra" di ardore artistico e non solo, pronta a esporre nuovamente al mondo intero i capolavori "carraioli" dei suoi Maestri, vetusti e giovani, dell'arte dell'intreccio. Nella mattinata di martedì 16 agosto, si rinnoverà e rilancerà in grandissimo stile una tradizione secolare, con i meravigliosi tradizionali carri diindi San, in questa edizione dedicati e ispirati alle bellezze dell'Emilia ...