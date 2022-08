**Fmi: crescita Italia rallenta decisamente, fra guerra e inflazione** (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. -(Adnkronos) - - La crescita dell'economia Italiana "dovrebbe rallentare drasticamente e rimanere debole" a causa di diversi fattori, dalla guerra in Ucraina all'inasprimento della politica monetaria, dai problemi nella catena di approvvigionamento globale a una inflazione più elevata e persistente del previsto. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull'Italia in cui ribadisce le stime formulate di recente nel World Economic Outlook con una crescita del 3% nel 2022 in forte rallentamento allo 0,75% il prossimo anno. L'inflazione media annua dovrebbe raggiungere il picco nel 2022 al 6,75% e scendere gradualmente in seguito. Il Fondo stima che negli anni successivi, con prezzi dell'energia in riduzione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. -(Adnkronos) - - Ladell'economiana "dovrebbere drasticamente e rimanere debole" a causa di diversi fattori, dallain Ucraina all'inasprimento della politica monetaria, dai problemi nella catena di approvvigionamento globale a una inflazione più elevata e persistente del previsto. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto periodico sull'in cui ribadisce le stime formulate di recente nel World Economic Outlook con unadel 3% nel 2022 in fortemento allo 0,75% il prossimo anno. L'inflazione media annua dovrebbe raggiungere il picco nel 2022 al 6,75% e scendere gradualmente in seguito. Il Fondo stima che negli anni successivi, con prezzi dell'energia in riduzione, ...

