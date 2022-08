CremoniniCesare : Domani 31 luglio mi verrà conferita la “Cittadinanza onoraria” della città di #Maratea e il “Premio internazionale… - fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - annatrieste : A giochi ormai chiusi, Kat, la moglie di Dries #Mertens, mette i dischi a #tomorrowland2022 con la maglia del Napol… - alejk97_ : RT @btshouse_ita: ?? Secondo la Big Hit Music, J-Hope ha chiuso il 4º giorno del festival Lollapalooza con una performance di un'ora sul pal… - spassoinravenna : RAVENNA BANDA DI SERA NELLE VIE DEL CENTRO DELLA CITTÀ ANCHE VENERDÌ 5 AGOSTO Dopo il successo delle prime due ser… -

L'Eco di Bergamo

Questa la lista dei cortometraggi finalisti alla settima edizioneCOMICRON ,InternazionaleCortometraggio Comico, nato da un'idea di Ugo Gregoretti e diretto da Ignazio Senatore., in programma il 4, 5 e 6 agosto in Piazza Roma a Pontelandolfo (BN): ...Capiozzo, figlio dell'indimenticato Giulio "fondatore degli Area - ha raccontato la sua prima volta a Cala Gonone in compagniapadre, ospitenell'89 "Avevo dodici anni e ricordo l'... Festival del Folklore: si riparte col botto. In scena il Trovatore È stato Andrea Roncato a premiare Andrea Arru alla XIV edizione del festival Cinema Tv Marateale. La kermesse che si svolge a Maratea, in Basilicata, ha dato il riconoscimento al quindicenne ploaghese ...L’offerta per le manifestazioni e i concerti estivi in Serbia è davvero ricca e spazia da immancabili appuntamenti musicali, come Nisville o l’International World Music Fest di Kragujevac, passando pe ...