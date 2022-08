Elezioni 2022, Conte: “Pd si è accodato a Lega e Forza Italia per farci fuori” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non è nel mio costume fare giochini. Il Pd ha assunto una linea molto chiara, si è accodato a FI e alla Lega. Loro ci volevano fuori, si è confermato che anche il Pd ci vuole fuori. Benissimo, chiederemo agli elettori di darci ancora più Forza” e “riserveremo sorprese”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di ‘Effetto estate’ su Radio24, riguardo alle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il nome di Giuseppe Conte nel contrassegno elettorale del M5S? “No, il simbolo è quello che conosciamo, assolutamente”. Ora “non si sta ragionando su questo ma su altro” ha risposto Conte. “Con Grillo – ha poi spiegato – ho un confronto pressoché quotidiano. Lui è in ferie ma i telefonini ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non è nel mio costume fare giochini. Il Pd ha assunto una linea molto chiara, si èa FI e alla. Loro ci volevano, si è confermato che anche il Pd ci vuole. Benissimo, chiederemo agli elettori di darci ancora più” e “riserveremo sorprese”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di ‘Effetto estate’ su Radio24, riguardo allepolitiche del 25 settembre. Il nome di Giuseppenel contrassegno elettorale del M5S? “No, il simbolo è quello che conosciamo, assolutamente”. Ora “non si sta ragionando su questo ma su altro” ha risposto. “Con Grillo – ha poi spiegato – ho un confronto pressoché quotidiano. Lui è in ferie ma i telefonini ...

