Coppa Italia 2022/2023, variazioni di campo per Modena-Sassuolo e Cremonese-Ternana (Di lunedì 1 agosto 2022) Doppia variazione di campo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023, come comunicato ufficialmente dalla Lega di Serie A in queste ore. La sfida tutta emiliana tra Modena e Sassuolo si giocherà al Braglia e non al Mapei Stadium, come richiesto dai neroverdi che stanno apportando modifiche al proprio impianto prima dell’inizio del campionato. Per lo stesso motivo Cremonese-Ternana si giocherà in campo neutro al Mazza di Ferrara, visti i lavori che stanno interessando lo Zini di Cremona. Entrambe le partite sono in programma il prossimo 8 agosto. Calcio d’inizio alle 18 per Modena-Sassuolo, alle ore 21:00 per ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Doppia variazione diper i trentaduesimi di finale della, come comunicato ufficialmente dalla Lega di Serie A in queste ore. La sfida tutta emiliana trasi giocherà al Braglia e non al Mapei Stadium, come richiesto dai neroverdi che stanno apportando modifiche al proprio impianto prima dell’inizio del campionato. Per lo stesso motivosi giocherà inneutro al Mazza di Ferrara, visti i lavori che stanno interessando lo Zini di Cremona. Entrambe le partite sono in programma il prossimo 8 agosto. Calcio d’inizio alle 18 per, alle ore 21:00 per ...

