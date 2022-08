Consob | semplifica procedura approvazione prospetti | ok documenti in inglese

...nuove regole (delibera del 28 luglio in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) i procedimenti amministrativi saranno avviati dalla data di presentazione delle relative domande alla. ...E non piccoli: quasi il 55% in più l'anno per usare il dispositivo chela vita a 7 ...non vede "violazioni di obblighi informativi" da parte dei tre ex pattisti ...La cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann-Nasi dopo la sede legale in Olanda, porta in Olanda anche la quotazione ...La holding degli Agnelli-Elkann trasferisce i titoli da Piazza Affari al listino olandese, dove si trova la sede legale. La società da 16,5 miliardi di capitalizzazione non sarà più vigilata da Consob ...