Classifica ATP: Agamenone e Zeppieri, una settimana da ''best''! Musetti fa un passo avanti (Di lunedì 1 agosto 2022) I due azzurri, dopo essere arrivati in semifinale al '250' di Umago a suon di "prime volte", festeggiano ulteriormente con i record personali in Classifica rispettivamente al n. 108 e n. 136. Il 20enne di Carrara sale per la prima volta in 30esima posizione, mentre anche Raul Brancaccio (206) trova il best ranking dopo la vittoria al Challenger di San Benedetto del Tronto

