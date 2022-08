Calciomercato Inter, non solo Skriniar: altro addio a sorpresa per Marotta? (Di lunedì 1 agosto 2022) Il mercato dell’Inter può portare ad una cessione illustre: il Chelsea torna a spingere per un calciatore nerazzurro L’Inter segue sempre con particolare attenzione il Calciomercato. Non solo quello in entrata. La società nerazzurra è Interessata anche a chiudere qualche cessione in grado di garantire un tesoretto di circa 60 milioni di euro per programmare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Il mercato dell’può portare ad una cessione illustre: il Chelsea torna a spingere per un calciatore nerazzurro L’segue sempre con particolare attenzione il. Nonquello in entrata. La società nerazzurra èessata anche a chiudere qualche cessione in grado di garantire un tesoretto di circa 60 milioni di euro per programmare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

