Atletica, come sta Marcell Jacobs? Lesione guarita, resta l'edema: Europei in dubbio (Di lunedì 1 agosto 2022) È passato precisamente un anno da quel meraviglioso 1 agosto 2021, quando Marcell Jacobs conquistò l'Olimpo imponendosi ai Giochi di Tokyo sui 100 metri. 365 giorni dopo lo stato d'animo e la condizione fisica del velocista azzurro sono completamente diversi: per lui forfait ai Mondiali di Eugene e allenamenti che fino ad ora sono stati molto limitati per problemi all'adduttore. Arrivano discrete notizie dalla FIDAL, che in un comunicato ha annunciato che la risonanza magnetica effettuata da Jacobs a Roma, presso l'Istituto di Scienza dello sport, al fine di valutare l'evoluzione riparativa della Lesione muscolare del grande adduttore della coscia destra, ha mostrato guarigione della Lesione, con presenza ancora di lieve edema da rivascolarizzazione. Il vincitore di due ori ai Giochi 2020 può dunque ...

