Arisa sceglie ancora il nudo per celebrare la sua unicità | “Donna | ma anche uomo”

(Di lunedì 1 agosto 2022)si riconferma icona die libertà attraverso l’ultimo scatto condiviso sul proprio profilo Instagram. Completamente nuda, capelli mori e corti, la cantante ripara con le mani le parti intime e una barra pixellata copre il suo seno. Il messaggio è potente e allo stesso tempo universale ed è indirizzato a tutti coloro che,oggi, pretendono di incasellarci in definizioni prestabilite: “Non c’è niente di sbagliato in me”.stupiscecon unsu Instagram: il messaggio Nel corso degli ultimi anniha vissuto una seconda giovinezza, una rinascita interiore ed esteriore. Ha riabbracciato la sua vita accogliendola per come è, ha rivalorizzato il suo corpo accettandolo in ogni sua parte, ha manifestato l’amore per se stessa e per una ...

