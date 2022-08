Anziano ucciso nel Modenese | si cercano due persone

(Di lunedì 1 agosto 2022) È stato trovato senza vita nel suo appartamento a Massa Finalese in provincia di Modena. Un uomo di 74 anni sarebbe stato aggredito a morte ieri sera e dai primi riscontri sembra sia stato picchiato a sangue. I vicini di casa avrebbero riferito di aver visto un uomo e una donna uscire dalla casa, in via Volta. Gli investigatori si starebbero concentrando su questi due individui visti nelle ore precedenti, secondo alcuni testimoni, sull'auto della vittima. È già stata disposta l'autopsia e sono in corso indagini per ricostruire il contesto di vita e le relazioni del 74enne.

