Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la cronaca in primo piano torniamo su L’assassinio di alita l’ambulante nigeriano di 39 anni aggredito è ucciso venerdì pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche davanti a numerose persone sarebbe stato seguito dall’aggressore che poi lo avrebbe colpito prima con la stampella appartenente al trentanovenne claudicante a seguito di un incidente stradale facendolo cadere a terra e poi a mani nude fino alla morte l’ho detto ieri il dirigente della squadra mobile di Macerata durante una conferenza stampa presso il commissariato non ci sono motivi legati all’odio razziale nell’omicidio commetto dal 32enne italiano of Claudio Giuseppe ferlazzo le indagini Sono in corso ma la situazione è abbastanza Chiara ha detto il dirigente Tutto sembra essere ...