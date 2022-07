Twitter | ora Musk va al contrattacco e denuncia il social per l' affare saltato ' Poca trasparenza nelle trattative'

rossbrescia : Ho acceso ora la tv…. Se avessi fatto la metà delle gaffe che ha fatto questo luminare sarei stata messo al bando… - _Nico_Piro_ : #30luglio la narrazione bellicista (guidata da PR ????) punta a convincere che le armi occidentali possano portare ad… - GianniGirotto : ARRIVEDERCI! Sono stati 10 anni intensissimi. Ora c'è la campagna elettorale che mi vedrà sì presente, ma NON come… - LilithJensenFk : ora mi chiedo se ho mai detto a qualcuno il mio nome - ProgettoLepanto : ????Le forze #ucraine hanno bombardato Donetsk con razzi Uragan, che trasportavano mine antiuomo 'Petalo', per la sec… -

Le argomentazioni per il contrattacco sono le stesse che il patron di Tesla ha indicato come le ragioni della sua retromarcia:non è stata trasparente sul numero di bot, account spam e falsi. ......la discussione sul Long March 5B si è esaurita - in attesa dei prossimi lanci - restano però aperte le polemiche, rilanciate dall'amministratore della Nasa , Bill Nelson, che sabato suha ...Twitter non è stata trasparente sul numero di bot, account spam e falsi. La causa, secondo le fonti, è stata depositata poche ore dopo la convocazione del processo per il 17 ottobre in Delaware, ...Il nodo dovrebbe essere sciolto al più tardi domani. «Entro lunedì decideremo», fa sapere via Twitter Carlo Calenda. Da giorni conteso tra chi lo vorrebbe alleato ...