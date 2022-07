Torino, Lukic: “Non commento lite Juric-Vagnati; il mister è sereno” (Di domenica 31 luglio 2022) “Non commento il video della lite tra Juric e Vagnati; io sono il capitano, e in quanto tale mi concentro sulle cose di campo: loro si sono già parlati e hanno chiarito, andiamo avanti. Il mister è sereno e vuole migliorare, come tutti noi. Vogliamo crescere, e per farlo dobbiamo stare zitti e lavorare; pensiamo alla Coppa Italia”. Queste le parole di Sasa Lukic dopo la sconfitta per 1-0 nell’ultima amichevole estiva contro il Nizza, arrivata dopo giorni di grandi tensioni in casa Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) “Nonil video dellatra; io sono il capitano, e in quanto tale mi concentro sulle cose di campo: loro si sono già parlati e hanno chiarito, andiamo avanti. Ile vuole migliorare, come tutti noi. Vogliamo crescere, e per farlo dobbiamo stare zitti e lavorare; pensiamo alla Coppa Italia”. Queste le parole di Sasadopo la sconfitta per 1-0 nell’ultima amichevole estiva contro il Nizza, arrivata dopo giorni di grandi tensioni in casa. SportFace.

