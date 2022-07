Spalletti: “Non devo farlo con i calciatori” poi i complimenti a Kim e Kvaratskhelia (Di domenica 31 luglio 2022) Il Napoli ha disputato la seconda amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro: contro il Maiorca, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1. Primo tempo molto buono per i partenopei, passati anche in vantaggio dopo 9 minuti grazie a un bel rigore segnato da Victor Osimhen. Nella ripresa, invece, il Napoli ha abbassato l’intensità e gli spagnoli hanno segnato al 54? con un colpo di testa di Raillo dopo un’altra indecisione di Alex Meret. Napoli Maiorca Al termine della gara, ai microfoni del club, ha parlato mister Luciano Spalletti, analizzando il match: queste le sue parole. “Primo tempo molto bene, ma nel secondo tempo la palla viaggiava lentamente e loro erano ben piazzati. Quando si gioca con due moduli diversi è più difficile, ma nella ripresa bisognava fare meglio. In queste partite così ci sono sempre questi ritmi inutili con mezzi falli dove si ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Il Napoli ha disputato la seconda amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro: contro il Maiorca, gli azzurri non sono andati oltre l’1-1. Primo tempo molto buono per i partenopei, passati anche in vantaggio dopo 9 minuti grazie a un bel rigore segnato da Victor Osimhen. Nella ripresa, invece, il Napoli ha abbassato l’intensità e gli spagnoli hanno segnato al 54? con un colpo di testa di Raillo dopo un’altra indecisione di Alex Meret. Napoli Maiorca Al termine della gara, ai microfoni del club, ha parlato mister Luciano, analizzando il match: queste le sue parole. “Primo tempo molto bene, ma nel secondo tempo la palla viaggiava lentamente e loro erano ben piazzati. Quando si gioca con due moduli diversi è più difficile, ma nella ripresa bisognava fare meglio. In queste partite così ci sono sempre questi ritmi inutili con mezzi falli dove si ...

