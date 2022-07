Scegliere il futuro in modo più consapevole con il progetto “Da grande voglio fare” (Di domenica 31 luglio 2022) Tre settimane organizzate da Bergamo Per i Giovani, dal l’11 al 29 luglio, che hanno permesso alle ragazze di mettersi in gioco sul campo e pensare al loro futuro. Spesso, quando noi ragazze dobbiamo prendere delle decisioni importanti riguardo al nostro futuro, non abbiamo modo di sperimentare ciò che ci potrebbe attendere, e ci sentiamo confusi, perché dobbiamo Scegliere quasi un po’ a tentoni. Proprio per questo nasce il progetto “Da grande voglio fare” organizzato da Bergamo Per i Giovani, tre settimane di attività per mettersi in gioco, ciascuna dedicata ad un ambito specifico: podcast, videomaking e performing. Questi laboratori non danno semplicemente delle risposte, ma offrono l’opportunità di toccare con mano i tre diversi ambiti. Il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 luglio 2022) Tre settimane organizzate da Bergamo Per i Giovani, dal l’11 al 29 luglio, che hanno permesso alle ragazze di mettersi in gioco sul campo e pensare al loro. Spesso, quando noi ragazze dobbiamo prendere delle decisioni importanti riguardo al nostro, non abbiamodi sperimentare ciò che ci potrebbe attendere, e ci sentiamo confusi, perché dobbiamoquasi un po’ a tentoni. Proprio per questo nasce il“Da” organizzato da Bergamo Per i Giovani, tre settimane di attività per mettersi in gioco, ciascuna dedicata ad un ambito specifico: podcast, videomaking e performing. Questi laboratori non danno semplicemente delle risposte, ma offrono l’opportunità di toccare con mano i tre diversi ambiti. Il ...

