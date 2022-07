ilmessaggeroit : Ragazze tentano di attraversari binari, uccise da un treno. La tragedia a Riccione -

Repubblica Roma

di Flavio Vanetti Le azzurre partono molto male nella finale contro la Corea del Sud, poila rimonta ma non riescono a completarla. Finisce 45 - 37 Peccato per quella 'piantata' in ...d'...Tra di loro due(che sarebbero poi risultate essere due romene di 28 e 34 anni) che si stavano dirigendo sempre più al largo, fino a quando sono state prese dalla corrente e portate a circa ... Villa Ada, molesta e insegue due ragazze, aggredisce i militari dell'ambasciata, minaccia i poliziotti: denunciato Tragedia a Riccione. Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione del centro turistico di Rimini ...(ANSA) - RIMINI, 31 LUG - Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È successo ...