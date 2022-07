Papa Francesco non è Papa? La clamorosa teoria di "Codice Ratzinger" (Di domenica 31 luglio 2022) Il testo è costruito come una perfetta architettura in cui ogni elemento regge e spiega l'altro, in un'impeccabile consequenzialità logica. Certo, è lecito non essere convinti dalla tesi del libro e non credere allo scenario che il piano sconvolgente rivelato in quest' inchiesta aprirebbe. Ma la cura in forma e sostanza, unita al suo messaggio dirompente, aiuta a spiegare perché Codice Ratzinger (Byoblu, pp. 342, euro 22) di Andrea Cionci sia diventato un successo editoriale, considerando che è pubblicato da una piccola casa editrice: oltre 5mila copie vendute in soli due mesi, per diversi giorni secondo nelle classifiche dei bestseller Mondadori e Rizzoli, tuttora primo tra i libri di inchiesta più venduti. E un interesse crescente a livello internazionale che lo porterà a essere tradotto in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Il testo è costruito come una perfetta architettura in cui ogni elemento regge e spiega l'altro, in un'impeccabile consequenzialità logica. Certo, è lecito non essere convinti dalla tesi del libro e non credere allo scenario che il piano sconvolgente rivelato in quest' inchiesta aprirebbe. Ma la cura in forma e sostanza, unita al suo messaggio dirompente, aiuta a spiegare perché(Byoblu, pp. 342, euro 22) di Andrea Cionci sia diventato un successo editoriale, considerando che è pubblicato da una piccola casa editrice: oltre 5mila copie vendute in soli due mesi, per diversi giorni secondo nelle classifiche dei bestseller Mondadori e Rizzoli, tuttora primo tra i libri di inchiesta più venduti. E un interesse crescente a livello internazionale che lo porterà a essere tradotto in quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo. ...

antoniospadaro : Questa mattina, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco si è recato nella Basilica d… - gippu1 : Ormai non si capisce più se a parlare sia Papa Francesco o Ivan Juric - vaticannews_it : Dopo l’Angelus, il #Papa rivolge il pensiero all’#Ucraina che, dice, non lo ha mai abbandonato durante il viaggio i… - salfasanop : RT @HSkelsen: Quindi anche Papa Francesco dalla NATO che 'abbaia' è arrivato a riconoscere velatamente che la motivazione per la guerra di… - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: Dopo l’Angelus, il #Papa rivolge il pensiero all’#Ucraina che, dice, non lo ha mai abbandonato durante il viaggio in Ca… -