Nicola: “Spero di avere la rosa completa in tempi rapidi” (Di domenica 31 luglio 2022) Carico, fiducioso ma soprattutto speranzoso che la rosa al più presto sia completata. Così Davide Nicola al termine del triangolare dedicato alla memoria di Angelo Iervolino: “Questo triangolare è nato per una causa nobile e piacevole, sono stato molto contento di partecipare. Abbiamo fatto una programmazione che è durata un mese, due giorni fa abbiamo giocato gara dispendiosa e siamo arrivati qui trovando temperature diverse. Ci siamo dimenticati fase difensiva, abbiamo concesso troppo facilmente la profondità all’avversario, ma è comunque comprensibile. In questo momento abbiamo 19 giocatori, alcuni sono giovani come Motoc che ha bisogno di lavorare e crescere. Ho visto però diverse cose su cui stiamo lavorando”. Inevitabile parlare del mercato: “Abbiamo centrocampo e attacco da completare, non abbiamo Gyomber, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 luglio 2022) Carico, fiducioso ma soprattutto speranzoso che laal più presto siata. Così Davideal termine del triangolare dedicato alla memoria di Angelo Iervolino: “Questo triangolare è nato per una causa nobile e piacevole, sono stato molto contento di partecipare. Abbiamo fatto una programmazione che è durata un mese, due giorni fa abbiamo giocato gara dispendiosa e siamo arrivati qui trovando temperature diverse. Ci siamo dimenticati fase difensiva, abbiamo concesso troppo facilmente la profondità all’avversario, ma è comunque comprensibile. In questo momento abbiamo 19 giocatori, alcuni sono giovani come Motoc che ha bisogno di lavorare e crescere. Ho visto però diverse cose su cui stiamo lavorando”. Inevitabile parlare del mercato: “Abbiamo centrocampo e attacco dare, non abbiamo Gyomber, ...

