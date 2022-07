GiancarloMazz18 : @berulava_ SENTI MA COME LE FAI TU LE PERCENTUALI ? ALLA FINE PORTA 404% ? C'E' QUALCOSA CHE NON VA' . Ie squadr… - Theo19K : @MikDale78 @tripletemainb Milan e Roma sullo stesso piano, cambia mestiere senti a me - Clauzinho3 : @LeoG_00 @Seiuncoglione__ @DiMarzio Origi invece è un top player, ve? Senti e Botman che invece del Milan ha prefer… - ShevchenkerS : @matdandy @Francys1208 @Ninuzzo1uno @Zoroback_023 ahahahahahahhaahah senti, roma è Champions League nella stessa fr… - Francys1208 : @matdandy @ShevchenkerS @Ninuzzo1uno @Zoroback_023 Ma il milan è attualmente prima fascia in champions League dio cane ma ti senti hahahah -

Calciomercato.com

Fa ciò chegiusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, ... (Kundera). Credo che i sogni nascano non dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa ma ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Albertini: ... Milan, senti Kjaer: 'Sto bene, ma è stata lunga e serve tempo per crescere. Adesso voglio solo giocare" Il calciomercato, si sa, non va sempre come tutti si aspettano. Molte volte i dirigenti lavorano sottotraccia per chiudere dei colpi importanti ma, non ...Theo Hernandez è stato intervistato da Milan TV al termine dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Marsiglia, vinta 2-0 dai rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: ...