Meloni piglia tutto: i nomi eccellenti per i ministeri economici. La lista completa (Di domenica 31 luglio 2022) Il 25 settembre, data delle elezioni politiche, si avvicina e il centrodestra, soprattutto su pressing di Matteo Salvini, è al lavoro per la squadra di ministri del probabile governo che nascerà dopo il voto. Il leader della Lega vuole che i nomi siano presentati prima che i cittadini si rechino alle urne, e, come riferisce Il Messaggero, Giorgia Meloni sta "facendo i compiti" in compagnia di Guido Crosetto, fondatore insieme a lei di Fratelli d'Italia. In particolare l'idea di FdI è di tenere le poltrone dei ministeri economici, con diversi profili già pronti. "Non è passata inosservata la fitta conversazione, cordiale e non certo la prima, anzi c'è un'assiduità di dialogo, intrattenuta l'altra sera alla festa di compleanno di Rotondi dalla leader di FdI con Fabio Panetta, ...

