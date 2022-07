LIVE Inghilterra-Germania calcio femminile, Finale Europei 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Germania calcio femminile, Europei, padrone di casa favorite a Wembley. L’Inghilterra ha dominato il proprio girone, con uno score di 14 reti e nessuna subita. Nei quarti di Finale superata la Spagna e schiacciata la Svezia in semiFinale trova ora in Finale la nazionale tedesca. La Germania ha vinto anche il suo girone, mentre nei quarti di Finale battuta l’Austria e superata la Francia in una partita emozionante trova ora appunto i padroni di casa. L’Inghilterra gioca in casa nello stadio di Wembley ma non è detta ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, padrone di casa favorite a Wembley. L’ha dominato il proprio girone, con uno score di 14 reti e nessuna subita. Nei quarti disuperata la Spagna e schiacciata la Svezia in semitrova ora inla nazionale tedesca. Laha vinto anche il suo girone, mentre nei quarti dibattuta l’Austria e superata la Francia in una partita emozionante trova ora appunto i padroni di casa. L’gioca in casa nello stadio di Wembley ma non è detta ...

rompipallex : Io all'applicazione del WH che fa vedere la live solo in Inghilterra e in Irlanda: - diilettae_ : @_HisBlackWings_ invece meglio così haha oddio me lo immagino. mi ricordo anni fa che vidi la live di una ragazza i… - Nic_dls00 : #ASCOLTITV 26 LUGLIO 2022: INNAMORARSI A BORA BORA (14,4%), UN BOSS IN SALOTTO (12,5%), BATTITI LIVE (11,9%), INGHI… - CorriereCitta : Ascolti tv martedì 26 luglio 2022: Innamorarsi a Bora a Bora, Inghilterra-Svezia, Filorosso, Battiti Live, : dati a… - zazoomblog : LIVE – Inghilterra-Svezia 2-0 Europei femminili 2022 (DIRETTA) - #Inghilterra-Svezia #Europei -