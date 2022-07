L'altro mercato del Monza: quasi 40 giocatori in rosa, quante cessioni in arrivo (Di domenica 31 luglio 2022) Uno, due, tre... e avanti così. Fino a undici. A un mese dalla fine del mercato, il Monza è la grande protagonista dell'estate:... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Uno, due, tre... e avanti così. Fino a undici. A un mese dalla fine del, ilè la grande protagonista dell'estate:...

elio_vito : Un mercato tra leadership e collegi, una spartizione di collegi, tanti a me, tanti a te, questi all'altro, senza co… - elio_vito : Complimenti alla sinistra che in Sicilia ha fatto le primarie, che sono sempre un esercizio democratico, la destra… - PLCastagnetti : @EnricoLetta ha fatto una proposta: una dote ai 18enni (mercato elett. poco interessante) finanziandola (nessun alt… - cmdotcom : L'altro #calciomercato del #Monza: quasi 40 giocatori in rosa, quante cessioni in arrivo - cactus0513 : @ale87bs @_m_lorenz0 @marcokaf Semplicemente argomento la mia tesi con dati oggettivi. E vedrai che finirai anche q… -