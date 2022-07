Kepa-Napoli, svelati i dettagli dell’affare: cosa manca per la chiusura definitiva. (Di domenica 31 luglio 2022) Quello di Kepa è il nome balzato in vetta alle preferenze del Napoli per la porta. Dopo un lungo periodo di totale incertezza, sembra che gli azzurri abbiano deciso di puntare definitivamente sul portiere spagnolo. La trattativa è complessa ma, a quanto pare, la chiusura non sembra molto distante. Ha svelato le ultime notizie su questa trattativa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a partire dai dettagli già definiti e chiudendo con quelli ancora da limare. Calciomercato Napoli Kepa Arrizabalaga (Getty Images) L’operazione si farebbe in prestito, con il Napoli che collaborerebbe per il pagamento di buona parte dell’ingaggio (il club azzurro verserebbe all’incirca 3 milioni). Al momento, non è stata accordata la presenza di un ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 31 luglio 2022) Quello diè il nome balzato in vetta alle preferenze delper la porta. Dopo un lungo periodo di totale incertezza, sembra che gli azzurri abbiano deciso di puntaremente sul portiere spagnolo. La trattativa è complessa ma, a quanto pare, lanon sembra molto distante. Ha svelato le ultime notizie su questa trattativa l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a partire daigià definiti e chiudendo con quelli ancora da limare. CalciomercatoArrizabalaga (Getty Images) L’operazione si farebbe in prestito, con ilche collaborerebbe per il pagamento di buona parte dell’ingaggio (il club azzurro verserebbe all’incirca 3 milioni). Al momento, non è stata accordata la presenza di un ...

