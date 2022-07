In Sudan continua la guerra intertribale per le risorse minerarie

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Mentre il grande occhio mediatico è spostato sul conflitto russo-ucraino, che coinvolge da vicino l’Occidente, laina lasciarsi dietro un infinità di morti e feriti. Nuovi conflitti di terra sono scoppiati lo scorso giugno nell’area di Abyi, nel Darfur occidentale e nel Kordofan meridionale. Secondo le stime dell’ACJPS gli scontri hanno provocato almeno 136 morti, diversi feriti e lo sfollamento di 5000 persone. Come sempre pù spesso avviene in Africa, anche in questo caso i conflitti sono legati alle rivendicazioni dei confini, alle aree di estrazione dell’oro e ai terreni agricoli o di transito del bestiame. L’appello di ACJPS Oltre ad invitare le autoritàesi a individuare i responsabili delle uccisioni, l’African Center for Justice and ...

Riforma.it

A bordo, 54 in fuga da Bangladesh,e Marocco. Sul secondo c'erano invece 67 siriani, palestinesi ed egiziani, tra cui cinque donne e due minori.A LEGGERE SU LIVESICILIA. IT Articoli ...A bordo, 54 in fuga da Bangladesh,e Marocco. Sul secondo c'erano invece 67 siriani, palestinesi ed egiziani, tra cui cinque donne e due minori. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogrammagallery %s ... Mentre i conflitti continuano in Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, i gruppi cristiani pregano e sottolineano le loro preoccupazioni (ASI) Il Vicepresidente del Sovrano Consiglio del Sudan e capo delle Forze di Azione Rapida, il Luogotenente Generale Mohamed Hamdan Dagalo, ha rivolto un accorato appello all'intero Paese, colpito da ...«Mi sono battuta in tutti questi anni perché la violenza sessuale usata come arma di guerra fosse sempre e ovunque punita. Ho vinto la mia battaglia personale e continuerò ...