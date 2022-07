GFVIP PARTY: PIERPAOLO PRETELLI E SOLEIL SORGE SONO I NUOVI CONDUTTORI (Di domenica 31 luglio 2022) A settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Si tratta della settima edizione del reality in versione vip. Quest’anno ci sarà probabilmente un nuovo record di durata. Infatti se il reality avrà successo, si potrà pensare di allungare la sua durata fino in primavera inoltrata. A parte ciò, accanto alla versione televisiva del Grande Fratello Vip, da qualche anno a questa parte, in esclusiva su Mediaset Infinity c’è e ci sarà anche quest’anno il GFVIP PARTY, una sorta di anteprima della consueta diretta serale condotta da Alfonso Signorini. Come riporta TvBlog, è già stata scelta la coppia che condurrà questo appuntamento speciale in diretta sreaming. Stiamo parlando di PIERPAOLO PRETELLI e di SOLEIL SORGE, già ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 31 luglio 2022) A settembre inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Si tratta della settima edizione del reality in versione vip. Quest’anno ci sarà probabilmente un nuovo record di durata. Infatti se il reality avrà successo, si potrà pensare di allungare la sua durata fino in primavera inoltrata. A parte ciò, accanto alla versione televisiva del Grande Fratello Vip, da qualche anno a questa parte, in esclusiva su Mediaset Infinity c’è e ci sarà anche quest’anno il, una sorta di anteprima della consueta diretta serale condotta da Alfonso Signorini. Come riporta TvBlog, è già stata scelta la coppia che condurrà questo appuntamento speciale in diretta sreaming. Stiamo parlando die di, già ...

bubinoblog : #GFVIP PARTY: PIERPAOLO PRETELLI E SOLEIL SORGE SONO I NUOVI CONDUTTORI - Ibra2277975668 : @giorgia60392333 No gfvip party coglione - Manola34456953 : RT @verrilloluca90: Potevano scegliere jessica come conduttrice del gfvip party invece di solercia e di quel broccolo di pierpaolo pretelli… - luigirossi2022 : #GFvip non le Solette che gioiscono per la loro protetta al gfvip party ma non si rendono conto che lei è passata d… - Andreafiore58 : RT @catiuz_: Mi sono promessa di non guardare più il grande fratello... Ma il gfvip party chi se lo perde se c'è lei? Ovviamente non io… -