Crisi per un volto Mediaset: “Non voglio più fare l’amore con te”. Tutta colpa della D’Urso! (Di domenica 31 luglio 2022) Barbara d’Urso c’entra sempre, ancor più in mezzo ad una coppia di Mediaset che è in totale Crisi: non faranno più l’amore! Un’affermazione piuttosto inusuale quella dell’ex naufraga che ha promesso all’ex volto di Temptation Island che non avrebbero fatto più l’amore: la Crisi è iniziata dopo La Pupa e Il Secchione della D’Urso. Anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Barbara d’Urso c’entra sempre, ancor più in mezzo ad una coppia diche è in totale: non faranno più! Un’affermazione piuttosto inusuale quella dell’ex naufraga che ha promesso all’exdi Temptation Island che non avrebbero fatto più: laè iniziata dopo La Pupa e Il SecchioneD’Urso. Anche L'articolo proviene da Inews24.it.

