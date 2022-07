Covid - 19 | tornano a crescere le terapie intensive e altri 83 morti

(Di domenica 31 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono 36.966 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 204.903 tamponi processati. In crescita il tasso di positività al 18,0% (+0,9%). I decessi sono stati 83 (...

globalistIT : - palermo24h : Covid, Fials lancia l’allarme: “Tornano i focolai, negli ospedali serve personale” - palermo24h : Covid, tornano i focolai negli ospedali siciliani: sanitari allo stremo - LiveSicilia : Covid; Fials: “Tornano i focolai negli ospedali” - salutedomani : Covid, rimbalzo antivirale Paxlovid* e tornano i sintomi. Serve giusta assunzione farmaco -

Agenzia ANSA

Nelle ultime 24 ore sono 36.966 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 204.903 tamponi processati. In crescita il tasso di positività al 18,0% (+0,9%). I decessi sono stati 83 (...Bollettino vaccinioggi 31 luglio/ Le quarte dosi salgono a 1.78 milioni Questi dati segnano, ..., invece, a crescere leggermente le terapie intensive, con 6 nuovi ingressi . In ... Covid: tornano a calare casi e ricoveri in Gb, senza restrizioni Nelle ultime 24 ore sono 36.966 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 204.903 tamponi processati.'I dottori hanno sbagliato la diganosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile', ha scritto sul suo social media 'Truth' l'ex presidente che è qu ...