Continua la missione Usa in Siria: depredarla delle sue risorse naturali (Di domenica 31 luglio 2022) Proponiamo l'analisi di una situazione poco nota in Occidente, ma estremamente grave: cioè come gli USA continuino a depredare la Siria delle sue risorse naturali – grano e petrolio in particolare – nella sostanziale indifferenza dei media occidentali. L'autore è Vladimir Malyshev, giornalista di San Pietroburgo, già corrispondente della TASS in Italia e in Grecia. Gli Stati Uniti devono immediatamente sospendere il deflusso di prodotti agricoli e di greggio dal territorio della Siria: lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, riferendosi al fatto che i militari americani abbiano conquistato e occupato le principali zone Siriane di coltivazione agricola e di giacimenti petroliferi. Il diplomatico cinese lo ha definito un "saccheggio" di livello ...

