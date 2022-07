Civitanova Marche | nella mente del killer di Alika

(Di domenica 31 luglio 2022) Invalido per problemi psichiatrici, Ferlazzo aveva avuto in passato altri episodi di violenza. Dopo l’aggressione ha detto agli agenti: «Aveva mancato di rispetto alla mia signora»

lui faceva l'ambulante mentre lei l'addetta alle pulizie a San Severino, nel Maceratese Al figlio Emmanuel di 8 anni glielo ha detto soltanto ieri mattina che il padre non c'era ...'Italia, non lasciarmi sola', ha implorato la moglie di Alika Ogorchukwu, il 39enne aggredito e ucciso ieri pomeriggio nel centro didal 32enne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo. Parole interrotte dal pianto incontrollabile per una tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del suo figlioletto di 8 anni ...Alika Ogorchukwu, l'ambulante nigeriano di 39 anni, aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro a Civitanova Marche. E' stato seguito dall'aggressore, che poi lo ha colpito prima con la ...