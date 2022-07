Chris Rock e il pugno da Will Smith: 'Non volevo fare la vittima, ho famiglia' (Di domenica 31 luglio 2022) L'attore Chris Rock torna a parlare del pugno ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar il giorno dopo che l'attore ha postato per la prima volta un video di scuse . 'Tutti cercano di fare le ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) L'attoretorna a parlare delricevuto dasul palco degli Oscar il giorno dopo che l'attore ha postato per la prima volta un video di scuse . 'Tutti cercano dile ...

trash_italiano : Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che… - leggoit : #chris rock e il pugno da #will smith: «Non volevo fare la vittima, ho famiglia» - WowNotizie : RT @trash_italiano: Will Smith si scusa con Chris Rock dopo lo schiaffo agli Oscar. “Ho provato a contattare Chris, ma ho saputo che lui… - solocine : Chris Rock scherza su pugno Will Smith,dopo sono andato a lavoro - glooit : Chris Rock scherza su pugno Will Smith,dopo sono andato a lavoro leggi su Gloo -