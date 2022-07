Calciomercato Torino: incontro con il Bologna per Barrow (Di domenica 31 luglio 2022) Calciomercato Torino, ci sono stati degli incontri con il Bologna per Musa Barrow: la distanza tra le parti è di 5 milioni Il Torino è in contatto con il Bologna: l’obiettivo dei granata è l’attaccante Musa Barrow. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra le società sono avviati. Nelle prossime ore Bologna e Torino si riparleranno, ma attualmente la distanza tra domanda e offerta si aggira sui 5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022), ci sono stati degli incontri con ilper Musa: la distanza tra le parti è di 5 milioni Ilè in contatto con il: l’obiettivo dei granata è l’attaccante Musa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti tra le società sono avviati. Nelle prossime oresi riparleranno, ma attualmente la distanza tra domanda e offerta si aggira sui 5 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

