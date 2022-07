Calciomercato Torino, dopo le polemiche un altro colpo: si chiude (Di domenica 31 luglio 2022) dopo la lite e polemiche degli ultimi giorni, accelera il mercato del Torino. Pronto il colpo, è tutto fatto per il talento classe 2004. In casa Torino non si respira un’aria propriamente tranquilla. Gli ultimi giorni sono stati molto intensi, soprattutto per la questione riguardante la lite tra il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 31 luglio 2022)la lite edegli ultimi giorni, accelera il mercato del. Pronto il, è tutto fatto per il talento classe 2004. In casanon si respira un’aria propriamente tranquilla. Gli ultimi giorni sono stati molto intensi, soprattutto per la questione riguardante la lite tra il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | Alla scoperta di #Ilkhan, il giovane talento turco ad un passo dal #Torino - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino in chiusura per Emirhan #Ilkhan, centrocampista classe 2004 del #Besisktas - DiMarzio : #Torino, domani le visite mediche di #Miranchuk e #Lazaro - serieB123 : SerieB Affare fatto per il ritorno dalla Serie A: firma in arrivo - Cesare14931834 : RT @ToroGoal: ?? AFFARE FATTO Ben Lhassine #Kone passa dal @TorinoFC_1906 al @Frosinone1928 in prestito con diritto di riscatto a favore de… -