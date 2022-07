Verso il voto, con noncuranza. Un’Italia con istituzioni deboli potrebbe non arginare le derive radicali (Di sabato 30 luglio 2022) È appena iniziata la campagna elettorale per le elezioni politiche e già molti italiani... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 30 luglio 2022) È appena iniziata la campagna elettorale per le elezioni politiche e già molti italiani... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LaStampa : La giornata della vergogna. Draghi alle 9 alla Camera e subito dopo salirà al Quirinale per dimettersi, si va verso… - ServiziAlLavoro : In futuro non escludo un dialogo, ma per queste elezioni non se ne parla di avere rapporti col Pd Questo articolo è… - ConteFava70 : @anschiavo @PoliticaPerJedi Esatto. Dopo la cazzata che ha fatto Berlusconi, l'elettorato moderato di FI sarà schif… - danieledv79 : RT @ngiocoli: @RobSilvansson @Simona_Manzini (certo, se poi i fessi di sinistra, tipo un paio in particolare che si rodono di gelosia verso… - ottovanz : RT @ItaliaViva: Elezioni, @Emagorno: 'Pronti per il voto, tanta attenzione verso la nostra proposta' -