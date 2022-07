Vaiolo delle scimmie, è arrivata la conferma: in Spagna il primo morto in Europa (Di sabato 30 luglio 2022) Il Ministero della Sanità spagnolo ha ufficializzato il primo morto in Europa a causa del Vaiolo delle scimmie, a pochi giorni dalla decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha dichiarato la malattia emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. La vittima viveva nella Comunità Valenciana: sulla base di quanto riporta il quotidiano iberico El Mundo, all’uomo era stata diagnosticata un’encefalite associata all’infezione. Al momento la Spagna risulta essere il Paese con il maggior numero di contagi al mondo di Vaiolo delle scimmie: secondo i dati aggiornati al 30 luglio 2022, sono 4.298 le persone che hanno contratto il virus. Di questi, 3,750 si trovano sotto stretta sorveglianza: 120 di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 30 luglio 2022) Il Ministero della Sanità spagnolo ha ufficializzato ilina causa del, a pochi giorni dalla decisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha dichiarato la malattia emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. La vittima viveva nella Comunità Valenciana: sulla base di quanto riporta il quotidiano iberico El Mundo, all’uomo era stata diagnosticata un’encefalite associata all’infezione. Al momento larisulta essere il Paese con il maggior numero di contagi al mondo di: secondo i dati aggiornati al 30 luglio 2022, sono 4.298 le persone che hanno contratto il virus. Di questi, 3,750 si trovano sotto stretta sorveglianza: 120 di ...

