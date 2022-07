Uomini e Donne, Davide Donadei lascia Chiara Rabbi: “Gli ha reso la vita impossibile” (Di sabato 30 luglio 2022) Davide Donadei e Chiara Rabbi si sarebbero definitivamente lasciati. Dopo le voci di crisi – implicitamente confermate anche dai diretti interessati, che si trovano anche lontani fisicamente (lei è tornata a casa dai suoi, a Roma, mentre lui è rimasto a Lecce con il Covid) – sembra che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia preso la decisione di chiudere definitivamente con la corteggiatrice che aveva scelto due anni fa nel programma di Maria De Filippi. E il motivo principale sarebbe uno, ovvero la gelosia morbosa di lei. Uomini e Donne, le coppie in crisi dell’estate 2022 Anche quest'anno le alte temperature stanno giocando brutti ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 30 luglio 2022)si sarebbero definitivamenteti. Dopo le voci di crisi – implicitamente confermate anche dai diretti interessati, che si trovano anche lontani fisicamente (lei è tornata a casa dai suoi, a Roma, mentre lui è rimasto a Lecce con il Covid) – sembra che l’ex tronista diabbia pla decisione di chiudere definitivamente con la corteggiatrice che aveva scelto due anni fa nel programma di Maria De Filippi. E il motivo principale sarebbe uno, ovvero la gelosia morbosa di lei., le coppie in crisi dell’estate 2022 Anche quest'anno le alte temperature stanno giocando brutti ...

