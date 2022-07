Superbike 2022 | Most | tra i due litiganti di gara 1 | Bautista gode

(Di sabato 30 luglio 2022) La1 del mondialediregala emozioni a non finire. Un meteo ballerino, una bagarre infernale tra Toprak Razgatlioglu ed il poleman Jonathan Rea, ed il terzo incomodo a vincere…comodamente. Alvaroapprofitta del trambusto per battere tutti e segnare un successo pesante in ottica mondiale. Grandeanche per Scott Redding, che riporta sul podio la BMW. Qualche difficoltà per Rea nel finale.: Rea da record in Superpole: cosa succede in1? La notizia d’apertura dellaè il ritiro annunciato di Eugene Laverty. L’irlandese diventerà azionista del team Bonovo Action e ivi lavorerà ...

gponedotcom : 'Io non potevo permettermi di perdere punti. Purtroppo oggi avevo problemi a fermare la Kawasaki, infatti ho soffer… - DesmoDENGIU : Ducati 1000 volte sul podio nel Mondiale Superbike - Dengiu : Ducati 1000 volte sul podio nel Mondiale Superbike - SportRepubblica : Superbike, Bautista vince gara 1 in Repubblica Ceca: per la Ducati è il podio numero mille - Luxgraph : Superbike, Repubblica Ceca: Bautista davanti a tutti in gara-1 -

Dopo il round di Donington in cui non era riuscito a imporsi in nessuna manche, una rarità in questa stagione, Alvaro Bautista è tornato a vincere e convincere, salendo sul gradino più alto del podio ...Non è stata la Gara 1 che Michael Rinaldi sognava, per tante ragioni. La 7° piazza a fine gara infatti non è l'unico motivo di rabbia e delusione per il romagnolo, che proprio non ha digerito la ...MOST - Alvaro Bautista si prende gara-1 del round in Repubblica Ceca per quello che riguarda la Superbike. Lo spagnolo con la Ducati Panigale si è messo davanti a tutti dopo la superpole ottenuta qual ...MOST - Alvaro Bautista conquista gara-1 del round in Repubblica Ceca per quello che riguarda la Superbike. Lo spagnolo con la Ducati Panigale si è messo davanti a tutti dopo la superpole ottenuta qual ...