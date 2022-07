Positano Teatro Festival | premio Ruccello a Nino D’Angelo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Questa sera, in piazza dei Racconti alle 20,30, verrà inaugurata la diciannovesima edizione deldi Gerardo D’Andrea, da quest’anno diretta da Antonella Morea, con uno dei suoi appuntamenti più attesi: la consegna delAnnibale, che va ad uno dei più acclamati artisti della scena,. La sua carriera è iniziata oltre 40 anni fa con la canzone ed è proseguita con una ricerca sempre più accurata in campo musicale a cui ha unito una interessante attività teatrale e cinematografica, lavorando con registi come Davide Iodice, Tato Russo, Carlo Cerciello e Pupi Avati. Non trascurando di evidenziare la sua direzione artistica dello storico Trianon Viviani ...