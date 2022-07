Napoli, Kepa è il portiere più pagato al mondo: La lite con Sarri e il record imbattuto (Di sabato 30 luglio 2022) Kepa Arrizabalaga è il portiere più pagato al mondo, vicinissimo al Napoli detiene un record ancora imbattuto. Kepa -Napoli. Il Chelsea ed il Napoli stanno perfezionando il trasferimento di Kepa in Italia, con la società Inglese disposta a pagare il 70% dell’ingaggio del portiere spagnolo. Inoltre si discute sui 3 milioni di euro che il Chelsea chiede per il prestito del calciatore. Bonus che scattano a seconda degli obiettivi raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti durante il campionato. Kepa ha voglia di tornare protagonista ed è pronto a vestire la maglia del Napoli. IL record imbattuto DI ... Leggi su napolipiu (Di sabato 30 luglio 2022)Arrizabalaga è ilpiùal, vicinissimo aldetiene unancora. Il Chelsea ed ilstanno perfezionando il trasferimento diin Italia, con la società Inglese disposta a pagare il 70% dell’ingaggio delspagnolo. Inoltre si discute sui 3 milioni di euro che il Chelsea chiede per il prestito del calciatore. Bonus che scattano a seconda degli obiettivi raggiunti dalla formazione di Luciano Spalletti durante il campionato.ha voglia di tornare protagonista ed è pronto a vestire la maglia del. ILDI ...

