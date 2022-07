Napoli | CdS | “Raspadori vista Maradona | Simeone ad un passo con Kepa”

Leggi su seriea24

(Di sabato 30 luglio 2022), CDS- Come scrive il CdS, ilè davvero scatenato sul mercato per formare una squadra di assoluto livello per le prossime annate. “Laurentiis ha aperto il cassetto, l’ha tirato fuori e poi ha chiamato l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, chiedendogli la disponibilità a cedere il suo gioiello. Uno degli esponenti della meglio gioventù del calcio italiano e della Nazionale; un attaccante di 22 anni pieno di talento che può recitare da centravanti, da seconda punta e all’occorrenza anche da esterno.” “Per dirla in un solo concetto? L’idea sarebbe quella di schierarlo alla Mertens. Che non significa sprecare paragoni improponibili tanto per, piuttosto provare a immaginare il potenziale attacco con lui e Osi. O meglio: con Giacomo alle spalle di Osimhen, così come faceva Dries, e altri due uomini ai suoi fianchi. Il caro, vecchio 4-2-3-1 ...