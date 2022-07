Melania Trump è tornata, il suo abito bianco è una favola (Di sabato 30 luglio 2022) Melania Trump è tornata e lo ha fatto in grande stile. L’occasione è stato il party di benvenuto che si è tenuto a Manhattan e precede l’inizio del LIV Golf Invitational, torneo che proprio il marito Donald ospita nel suo golf club in New Jersey nell’ultimo weekend di luglio. La coppia è apparsa raggiante e in gran forma, nonostante sia stata travolta dalle critiche per aver accolto uno degli eventi di punta del governo saudita. Grandi sorrisi e mano nella mano, ma su tutto e tutti a spiccare è stata proprio Melania che, avvolta in un elegante abito bianco, ci offre una divina lezione di stile. Melania Trump a Manhattan con l’abito bianco da sogno Da quando hanno salutato la Casa Bianca, alla fine del mandato ... Leggi su dilei (Di sabato 30 luglio 2022)e lo ha fatto in grande stile. L’occasione è stato il party di benvenuto che si è tenuto a Manhattan e precede l’inizio del LIV Golf Invitational, torneo che proprio il marito Donald ospita nel suo golf club in New Jersey nell’ultimo weekend di luglio. La coppia è apparsa raggiante e in gran forma, nonostante sia stata travolta dalle critiche per aver accolto uno degli eventi di punta del governo saudita. Grandi sorrisi e mano nella mano, ma su tutto e tutti a spiccare è stata proprioche, avvolta in un elegante, ci offre una divina lezione di stile.a Manhattan con l’da sogno Da quando hanno salutato la Casa Bianca, alla fine del mandato ...

