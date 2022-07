Manchester United, Alex Ferguson potrebbe tornare da consigliere (Di sabato 30 luglio 2022) Manchester United e Alex Ferguson di nuovo insieme dopo nove anni, è possibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Daily Mail”, la visita dello storico manager dei Red Devils al centro sportivo di Carrington di lunedì scorso non è stata casuale. Sul piatto potrebbe esserci la proposta del direttore esecutivo Richard Arnold per un ruolo da consigliere in un think tank costituito dalla società per provare a tornare a rivestire un ruolo da protagonista in Inghilterra e in Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022)di nuovo insieme dopo nove anni, è possibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Daily Mail”, la visita dello storico manager dei Red Devils al centro sportivo di Carrington di lunedì scorso non è stata casuale. Sul piattoesserci la proposta del direttore esecutivo Richard Arnold per un ruolo dain un think tank costituito dalla società per provare aa rivestire un ruolo da protagonista in Inghilterra e in Europa. SportFace.

