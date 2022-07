(Di sabato 30 luglio 2022) M5s, nessuna deroga ai due mandati: ecco chi si ferma Reggio Emilia, 30 luglio 2022 -, per lei, al secondo mandato, non ci sarà la possibilità di un tris... "Ho sempre sposato la ...

, nessuna deroga ai due mandati: ecco chi si ferma Reggio Emilia, 30 luglio 2022 -Edera Spadoni, per lei, al secondo mandato, non ci sarà la possibilità di un tris... "Ho sempre sposato la ...Politica Con il Rosatellum il centrodestra può prendersi davvero tutto DavideDe Luca Il ...della Rosato è forse dovuta alla circostanza che nel 2018 ne beneficiarono il Cd al nord e ilal ... M5s, Maria Edera Spadoni: "Io non sarò ricandidata. Ora mi cercherò un lavoro" Da hostess a vicepresidente della Camera , Spadoni resta fuori senza drammi "La regola è giusta, lo sapevamo e la accetto. A Montecitorio 10 anni esaltanti" ...L’Elevato la spunta sulle resistenze di Conte che aveva promesso la deroga ai big del Movimento. Taverna infuriata con il capo politico, ma anche i "nuovi" rischiano il posto: i seggi sono troppo poch ...