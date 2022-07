Landini “Taglio cuneo fiscale a favore lavoratori, non per imprese” (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I benefici del Taglio del cuneo fiscale non devono andare anche alle imprese. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Tg2 post. “Le imprese di benefici ne hanno già avuti – ha spiegato – Se guardiamo i soldi che hanno avuto in termini di aiuti durante la pandemia, e noi eravamo d'accordo, ne hanno avuti in maniera consistente. Oggi bisogna mettere i soldi nelle tasche dei lavoratori, dei pensionati, delle partite Iva perchè alla fine del mese non ci arrivano. Quindi se si riduce il cuneo fiscale, deve essere nella direzione di aumentare il netto in busta paga. E bisogna farlo già a partire dal provvedimento che il governo farà la prossima settimana. Ma per quanto ci riguarda questo è un tema ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I benefici deldelnon devono andare anche alle. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizioa Tg2 post. “Ledi benefici ne hanno già avuti – ha spiegato – Se guardiamo i soldi che hanno avuto in termini di aiuti durante la pandemia, e noi eravamo d'accordo, ne hanno avuti in maniera consistente. Oggi bisogna mettere i soldi nelle tasche dei, dei pensionati, delle partite Iva perchè alla fine del mese non ci arrivano. Quindi se si riduce il, deve essere nella direzione di aumentare il netto in busta paga. E bisogna farlo già a partire dal provvedimento che il governo farà la prossima settimana. Ma per quanto ci riguarda questo è un tema ...

