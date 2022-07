Lampard lo chiama in campo per tirare il rigore: l’uomo si commuove e si scatena sotto la curva | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Frank Lampard si dimostra un grande uomo, dentro e fuori dal campo. E’ stato protagonista di una stagione di altissimo livello da calciatore, anche la carriera da allenatore ha già regalato soddisfazioni. E’ reduce dalla salvezza con la maglia dell’Everton ed è pronto in vista della prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Il club inglese è sceso in campo nella partita amichevole contro la Dinamo Kiev e la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno da Calvert-Lewin e alla doppietta di McNeil. Il vero vincitore della partita è stato un tifoso della squadra inglese: Paul Stratton, 44 anni. Si tratta di un impiegato comunale di Liverpool che nei mesi scorsi era andato in macchina per consegnare aiuti umanitari ai rifugiati ucraini scappati dalla guerra. l’uomo è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 luglio 2022) Franksi dimostra un grande uomo, dentro e fuori dal. E’ stato protagonista di una stagione di altissimo livello da calciatore, anche la carriera da allenatore ha già regalato soddisfazioni. E’ reduce dalla salvezza con la maglia dell’Everton ed è pronto in vista della prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Il club inglese è sceso innella partita amichevole contro la Dinamo Kiev e la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con i gol messi a segno da Calvert-Lewin e alla doppietta di McNeil. Il vero vincitore della partita è stato un tifoso della squadra inglese: Paul Stratton, 44 anni. Si tratta di un impiegato comunale di Liverpool che nei mesi scorsi era andato in macchina per consegnare aiuti umanitari ai rifugiati ucraini scappati dalla guerra.è ...

