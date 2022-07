La sinistra getta fango, qualcosa resta sempre (Di sabato 30 luglio 2022) La telefonata fra Berlusconi e l'ambasciatore russo, nelle ore convulse della crisi di governo, non c'è in effetti mai stata, ma per la sinistra che l'ha inventata è come se lo fosse, perché in questi casi scatta un meccanismo della disinformazione perfettamente collaudato: si propala una menzogna spacciandola per verità, e dopo qualche take di agenzia e un'orchestrata valanga di indignazione, la menzogna si trasforma in Verbo, per cui le smentite di chi ci incappa diventano solo flebili voci di disturbo sovrastate dal coro. Ma questo non basta, perché insieme alla realtà si ribalta anche l'onere della prova, mettendo in bocca alla vittima – virgolettandole - le frasi incriminate, tipo: «L'ambasciatore russo mi ha spiegato la verità sulla guerra», «ma poi smentisce». Quindi Berlusconi avrebbe smentito non la bufala, ma sé stesso. Un capolavoro di manipolazione, ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) La telefonata fra Berlusconi e l'ambasciatore russo, nelle ore convulse della crisi di governo, non c'è in effetti mai stata, ma per lache l'ha inventata è come se lo fosse, perché in questi casi scatta un meccanismo della disinformazione perfettamente collaudato: si propala una menzogna spacciandola per verità, e dopo qualche take di agenzia e un'orchestrata valanga di indignazione, la menzogna si trasforma in Verbo, per cui le smentite di chi ci incappa diventano solo flebili voci di disturbo sovrastate dal coro. Ma questo non basta, perché insieme alla realtà si ribalta anche l'onere della prova, mettendo in bocca alla vittima – virgolettandole - le frasi incriminate, tipo: «L'ambasciatore russo mi ha spiegato la verità sulla guerra», «ma poi smentisce». Quindi Berlusconi avrebbe smentito non la bufala, ma sé stesso. Un capolavoro di manipolazione, ...

