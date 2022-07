Juventus, Allegri: “Szczesny ha un problemino all’adduttore” (Di sabato 30 luglio 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza prima dell’attesissima amichevole contro il Real Madrid. Juventus, Allegri: “Bremer è un ottimo difensore” Il tecnico toscano ha parlato della situazione infortuni e minutaggi: “Giocherà Perin in porta perché Szczesny ha un problemino all’adduttore. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio“. Su Angel Di Maria: “Quelli che sanno giocare a calcio come Angel è sempre un piacere vederli, con la palla e senza palla. Si vede che è diverso e riesce a fare cose diverse da tutti. Il suo ruolo in questa Juventus? È talmente bravo a capire lo sviluppo del gioco che dovremo essere bravi noi ad innescarlo al meglio“. Su ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 30 luglio 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato in conferenza prima dell’attesissima amichevole contro il Real Madrid.: “Bremer è un ottimo difensore” Il tecnico toscano ha parlato della situazione infortuni e minutaggi: “Giocherà Perin in porta perchéha un. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio“. Su Angel Di Maria: “Quelli che sanno giocare a calcio come Angel è sempre un piacere vederli, con la palla e senza palla. Si vede che è diverso e riesce a fare cose diverse da tutti. Il suo ruolo in questa? È talmente bravo a capire lo sviluppo del gioco che dovremo essere bravi noi ad innescarlo al meglio“. Su ...

